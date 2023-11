Dla Izy (Adriana Kalska) kolejny dzień zmieni się za to w horror. Artur (Tomasz Ciachorowski) znów zacznie „ukochanej” grozić i wyzna, co poczuł, gdy zobaczył ją w szpitalu - w objęciach innego.

- Byłem cholernie zazdrosny… O to, że nie jestem Marcinem. I o to, że to nie na mój widok ucieszyłaś się, że żyję... I że nie kochasz mnie, tylko... tego sukinsyna! Jeśli kiedykolwiek miałem jakieś wątpliwości… po tym, co zobaczyłem wczoraj w szpitalu, nie mam już żadnych!