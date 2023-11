Michał (Paweł Deląg) z "M jak miłość" ma córkę? Przed świąteczna przerwą w serialu doszło do zaskakującego spotkania pisarza z młodą dziewczyną, która od jakiegoś czasu go obserwowała. Tajemnicza Kaja (Karolina Brochnicka) zdradziła wówczas Ostrowskiemu, że jest córką jego byłej kochanki, a on jest jej ojcem! Pisarz po rozmowie z dziewczyną wyznał Joasi (Barbara Kurdej-Szatan), że jest bezpłodny i nie może mieć dzieci... Teraz Michał ponownie spotka się z Kają i dojdzie między nimi do awantury!

Reklama

Ostrowski zdecyduje się na badania DNA?

Jak informuje portal superseriale.se.pl, już w 1412. odcinku "M jak miłość" Michał Ostrowski znów spotka się z Kają. Pisarz powie wprost, iż nie wierzy, że jest jej ojcem!

Miałem w dzieciństwie wypadek i lata później lekarze stwierdzili u mnie zmiany, które wykluczają... - zacznie pisarz.

Dziewczyna będzie wściekła i uzna, że Ostrowski ją oszukuje. Kaja zrobi mu ostrą awanturę!

Jesteś skończonym tchórzem i draniem. I wiesz? Masz rację! Taki sukinsyn jak ty, nie mógłby być moim ojcem - zacznie krzyczeć na Ostrowskiego.

Niestety, w 1412 odcinku "M jak miłość" okaże się również, że Kaja została wyrzucona z domu przez swojego ojczyma... Czy pisarz pomoże młodej dziewczynie? Ostrowski zdecyduje się na badanie DNA? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Zobacz także: Gwiazda "Tańca z gwiazdami" dołączyła do ekipy serialu "M jak miłość"! Kogo zagra?

Michał Ostrowski spotka się z Kają.

MTL Maxfilm

Reklama

Czy sąsiad Joasi rzeczywiście jest ojcem dziewczyny?