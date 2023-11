Jak informuje portal superseriale.se.pl już wkrótce dojdzie do zaskakującego spotkania Michała z pewną młodą dziewczyną, która od jakiegoś czasu obserwowała pisarza. Dziewczyna powie mu, że jest jego... córką!

Michał będzie w szoku i zwierzy się Joasi, że jest zaskoczony wyznaniem dziewczyny, która twierdzi, że jest jego córką.

Właśnie nie. Nie mogę mieć dzieci. Dawno się z tym pogodziłem, choć nie było to takie łatwe. No a teraz to sam nie wiem co mam o tym myśleć i jak się powinienem zachować - przyzna Ostrowski.