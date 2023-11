1 z 7

W "M jak miłość" Joasia (Basia Kurdej-Szatan) strasznie cierpi po śmierci Tomka (Andrzej Młynarczyk). W 1335 odcinku "M jak miłość" Chodakowska będzie mocno przybita pełna obaw, że nie poradzi sobie z wychowaniem dzieci, Wojtusia (Feliks Matecki) i Zosi (Julia Wróblewska). Asia od śmierci męża jest w depresji. Przegląda stare zdjęcia, pisze wiadomości do zmarłego Tomka. W końcu nie wytrzyma, napisze list do Agnieszki i pójdzie do pokoju hotelowego. I tylko Agnieszka będzie wiedziała, że coś się dzieje złego!

