Katia i Łukasz mieli tworzyć świetną parę w "M jak miłość". Wydawało się, że syn Marty jest zakochany w dziewczynie i zrobi wszystko, aby byli razem. Szybko okazało się, że chłopak jest niestały w uczuciach, a Katia zda sobie sprawę, że z ich relacji nic nie będzie. W końcu ciężarna dziewczyna zdecyduje się wziąć sprawy w swoje ręce i rzuci Łukasza. Co więcej poprosi kogoś, aby sprawił, że chłopak zniknie z jej życia na zawsze! Co stanie się z Wojciechowskim? Czy Katia nie będzie żałowała tej decyzji?

Reklama

Katia zostanie samotną matką?

Związek Łukasza z Katią od początku jest bardzo burzliwy. Oboje starali się zbudować tę relację, ale niestety to się nie udało. Już niebawem na świat przyjdzie ich dziecko, a tymczasem okazuje się, że Wojciechowskiemu nie można ufać. Kiedy po raz kolejny zawiedzie Katię i nie będzie obecny podczas wizyty u lekarza, dziewczyna będzie załamana. Ale ostateczną decyzję podejmie dopiero, kiedy Łukasz wyzna jej, że są razem jedynie dla dziecka!

MTL Maxfilm

Katia wyjedzie z Warszawy!

Wtedy zdecyduje, że to koniec! Powie mu o tym w 1468 odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy 5 listopada. Sandra i Aga pomogą jej znaleźć pracę i mieszkanie, aby mogła zacząć samodzielne życie. Katia wyjedzie do Łodzi, ale wcześniej poprosi Otara, aby pomógł jej ukryć się przed Łukaszem, bo nie chce go w swoim życiu. Wojciechowski nigdy nie dowie się, gdzie naprawdę jest jego była dziewczyna, bo wszyscy przekażą mu informację, że wróciła do Gruzji.

Czy po tej informacji Łukasz zniknie na zawsze i nie będzie szukał Katii ani dziecka?

MTL Maxfilm