Małgorzata Rożniatowska, która w "M jak miłość" wciela się w zwariowaną sąsiadkę Mostowiaków - Kisielową (na zdjęciu), w rozmowie z magazynem "Tele Tydzień" potwierdziła wcześniejsze doniesienia, że w serialu nie zostanie pokazany pogrzeb Lucjana.

Mogę zdradzić, że nie będzie kolejnego pogrzebu. Scenarzyści wymyślili to inaczej i- moim zdaniem - trafili w punkt. Pożegnanie z Lucjanem wypadnie fantastycznie, na pewno ściśnie wszystkich za serca. Trudno kręcić nam te sceny, a najgorzej jest w kuchni, gdzie Witek miał swoje krzesło. Do tej pory nikt na nim nie usiadł i pewnie tak już zostanie. To słynne miejsce jest zarezerwowane tylko dla niego - przyznała serialowa Kisielowa.