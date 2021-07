List pożegnalny Mateusza w "M jak miłość" po wakacjach! Jakie będą jego ostatnie słowa Mostowiaka?

Co wydarzy się w nowym sezonie "M jak miłość"? Co czeka bohaterów serialu po wakacjach? Wygląda na to, że sporo emocji przyniesie nam wątek Lilki (Monika Mielnicka) i Mateusza (Krystian Domagała)! Młode małżeństwo czeka poważna próba. Czy zakochani przetrwają trudne chwile? Mateusz zdradzi swoją żonę? Zobaczcie, co czeka nas w nowych odcinkach. Małżeństwo Lilki i Mateusza przetrwa? Zaledwie kilka tygodni temu widzowie mogli zobaczyć odcinek "M jak miłość" w którym Lilka i Mateusz ślubowali sobie miłość i wierność. Młode małżeństwo zamieszkało w domu Banachów i wydawało się, że nic nie jest w stanie zniszczyć ich uczucia. Niestety, teraz okazuje się, że w nowych odcinkach między Lilką a Mateuszem nie będzie już tak kolorowo! Żona Mostowiaka bardzo się zmieni i nie będzie już tą sympatyczną dziewczyną, którą poznaliśmy wcześniej. Lilka przechodzi przemianę. Troszkę też pokazuje pazurki. Nie zawsze jest stonowana. Lilka Banach ma swoje mocne strony, ale też słabe- Monika Mielnicka zdradziła w "Kulisach M jak miłość. Według doniesień portalu superseriale.se.pl w nowym sezonie "M jak miłość" Lilka i Mateusz będą przygotowywać się do matury. To z pewnością będzie trudny czas dla Mateusza, który wciąż będzie pracował, żeby utrzymać swoją rodzinę, a jego żona pokaże swoje drugie oblicze. Żona Mateusza zacznie skupiać się na życiu towarzyskim i wciąż będzie przyjaźnić się z Alą i Ewką. Dziewczyny będą pojawiać się w domu Banachów, żeby razem z Mateuszem uczyć się do matury. Czy w tym czasie Mateusz zbliży się do jednej z przyjaciółek swojej żony? Mostowiak znajdzie pocieszenie w ramionach Ewy? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"! Myślicie, że małżeństwo Lilki i Mateusza przetrwa trudne...