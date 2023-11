Już za kilka tygodni na antenie Telewizyjnej Dwójki odbędzie się premiera nowego serialu z plejadą polskich gwiazd w obsadzie! Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że już wkrótce ruszy jesienna ramówka TVP. Okazuje się, że wśród sprawdzonych hitów, które wrócą na antenę znajdzie się również nowa produkcja. Jak informuje portal wirtualnemedia.pl już 7 września widzowie będą mogli zobaczyć pierwszy odcinek nowego serialu "Lepsza połowa". Kto wystąpi w serialu?

Reklama

Kto wystąpi w nowym serialu TVP?

W najnowszej produkcji TVP wystąpią: Anna Dereszowska, Piotr Adamczyk, Izabela Kuna, Tomasz Karolak, Weronika Książkiewicz oraz Artur Żmijewski. "Lepsza połowa" to serial komediowy, który składa się 16 odcinków (jeden odcinek trwa 25 minut). Premierowa odsłona nowego serialu jest zaplanowana na sobotę 7 września. Serial ma być pokazywany ok. godz. 22:00, czyli tuż po emisji muzycznego talent show "The Voice of Poland". "Lepsza połowa" będzie opowiadać o grupie przyjaciół (Marek, Jola i Alex) i ich dzieci. Główni bohaterowie spotykają się w restauracji, wokół której toczy się ich życie. Jak donosi telemagazyn.pl serial opowiada o konfliktach między rodzicami a dziećmi.

Będziecie oglądać nowy serial TVP2? Myślicie, że "Lepsza połowa" będzie przyciągać miliony widzów przed telewizory?

Zobacz także: Jakub Józefowicz odejdzie z "M jak miłość"? Wiemy!

Anna Dereszowska i Piotr Adamczyk zagrają w nowym serialu TVP.

W serialu "Lepsza połowa" pojawi się również Weronika Książkiewicz.