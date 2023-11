Jakub Józefowicz nie spotkał się z miłym przyjęciem po dołączeniu do obsady "M jak miłość". Widzom nie podobał się nowy Łukasz, syn Marty (Dominiki Ostałowskiej). Tym bardziej, że od początku produkcji był to już trzeci aktor, który wcielał się w tę postać! Syn Janusza Józefowicza musiał zmierzyć się ze sporą krytyką.

Czy pomimo niej nadal chce kontynuować pracę na planie produkcji? A może wręcz przeciwnie, nie zobaczymy go już w powakacyjnych odcinkach serialu? Zobaczcie poniżej!

Jakub Józefowicz zniknie z "M jak miłość"?

Mówi się, że dzieci sławnych rodziców zawsze mają lepiej. Jednocześnie to właśnie one narażone są na ogromną krytykę. Niezależnie od wieku porównywane są do matki czy też ojca. Internauci nie oszczędzają ich i nawet na ich prywatnych profilach w sieci pozostawiają nieprzychylne komentarze.

Nie inaczej było z synem Janusza Józefowicza, Jakubem, gdy tylko zgodził się zagrać w "M jak miłość". Aktorowi ciężko było przekonać do siebie widzów. Każdy oceniał go przez pryzmat sławnego ojca. Mało tego, Józefowicz wiedział, że tak będzie i wahał się przed przyjęciem tej propozycji. Ostatecznie zrobił to i od ubiegłego sezonu oglądamy go w roli Łukasza.

Zawód artystyczny był dla mnie naturalnym wyborem. A że mój tata jest znanym artystą...? Cóż, zdaję sobie sprawę, że to wygodny punkt odbicia dla tabloidów - powiedział aktor w rozmowie z magazynem "Świat Serial".

Młody aktor w jednym z wywiadów wyznał, że przez ojca ludzie oceniają go surowiej i wymagają od niego więcej. Dodał jednak, że nie należy przejmować się krytyką, bo ta zawsze będzie. Oczywiście nie oznacza to, że Józefowicz ma zamiar pożegnać się z "M jak miłość". Kubę zobaczymy w powakacyjnych odcinkach. Jego wątek będzie okrojony z uwagi na ciążę Joanny Jarmołowicz, która wciela się w serialu w Katię.

