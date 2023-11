Artur znajdzie kolejną ofiarę i da spokój Izie? Wygląda na to, że w kolejnym sezonie „M jak miłość”, który zobaczymy po wakacjach, w niebezpieczeństwie będą nie tylko Iza i Marcin, ale też lekarka Daria. Kobieta zakochała się w psychopacie i nieświadomie pozwala sobą manipulować. Okazuje się, że naraża nie tylko swoją karierę, ale też życie. Jej wiara w przemianę Skalskiego może doprowadzić do tragedii!

Czy Artur jest zakochany w pięknej lekarce?

W nowym sezonie serialu Artur, który uciekł z pogrzebu wujka, ukryje się u Darii. Kobieta była jego lekarzem w szpitalu psychiatrycznym i już wtedy miała do niego słabość. Okazuje się, że zakochała się w psychopacie i ślepo wierzy w każde jego słowo, zapominając o ostrzeżeniach Izy, która podkreślała, że Artur jest doskonałym manipulatorem! Uczucia do Skalskiego jednak uśpiły czujność lekarki i kobieta wierzy w to, że jej były pacjent ją kocha. A prawda oczywiście jest zupełnie inna!

Co Skalski obiecał lekarce?

Artur zadba o to, aby Iza i Marcin byli przekonani, że wyjechał za granicę. Sfingowana ucieczka Skalskiego do Argentyny ma uśpić ich czujność. Tak, by spokojnie mógł realizować swój plan.

Psychopata zamieszka razem z lekarką, a ta będzie ukrywała go przed policją, narażając swoją karierę. Artur będzie utwierdzał ją w przekonaniu o swojej wielkiej miłości i przekonać, że wyjadą razem do Stanów, gdzie rozpoczną nowe życie. Kobieta uwierzy w to. Tymczasem Skalski wieczorami będzie wymykał się i... podglądał Izę.

Co się stanie z psychiatrą, kiedy okaże się, że Artur już jej nie potrzebuje? Kobieta zaślepiona miłością nie zdaje sobie sprawy, że jest jedynie narzędziem psychopaty. Skalskiemu zależy tylko na Izie. Obie kobiety znajdą się więc w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Czy Daria w końcu zorientuje się w jakiej pułapce się znalazła?

Lekarka jest bardzo zakochana by Arturze!

Wszystko wskazuje na to, że zrobi wszystko, aby mu pomóc

