Patryk Pniewski, a raczej jego bohater Krystian w "Pierwszej Miłości", popełnił samobójstwo? Dziś (15 stycznia) w 2214. odcinku serialu oglądaliśmy rozdzierającą serce scenę, w której Krystian zrobił wszystko, żeby odejść z tego świata. Czy tym samym Pniewski odejdzie z serialu Pierwsza Miłość?

Reklama

Znamy kulisy kręcenia tej dramatycznej sceny. Jak Patryk Pniewski się do niej przygotowywał, jak wyglądało nagrywanie i jak Radek, bohater Mateusza Banasiuka, robił wszystko, by ocucić Krystiana. A przede wszystkim, co wydarzy się dalej!

Co zobaczymy w materiale?

Chciałbym zaznaczyć, że ja za każdym razem płaczę bez mentola i płaczę sam - mówi Pniewski.

Dlaczego Krystian chce popełnić samobójstwo? Bo po 19 latach odnalazła go matka (Ewa Gawryluk), która chciała odebrać mu spadek po dziadku. Po jakimś czasie pogodził się z nią. Niestety, jego związek z Melką (Ewa Jakubowicz) nie przetrwał z powodu wtrącania się jego mamy. Załamany chłopak nie chce już żyć. W parku prosi bezdomnego, żeby uderzył go cegłą w głowę, potem jednak postanawia się powiesić. Czy po przewiezieniu do szpitala zostanie odratowany?

Zobacz także

Fanki już teraz przeżywają historię jego bohatera w Pierwszej Miłości:

Jak Krystiana nie będzie to oglądanie dalej straci jakikolwiek sens - pisze jedna z nich. Nie ma Krystiana, to nie oglądam dalej - dodaje kolejna. Będę miała depresję, jak odjedziesz - zapewnia następna.

Zobacz także: Patryk Pniewski flirtuje z... Magdą Gessler! Pisze do niej: "Jednak wolę blondynki! Chyba się zakochałem..."

Patryk Pniewski w Pierwszej Miłości w szpitalu:

Screen

Patryk Pniewski w Pierwszej Miłości po próbie samobójstwa:

Screen