Drugi odcinek M jak Miłość po wakacjach już dziś, a my mamy dla Was Kulisy "M jak Miłość" w których zdradzamy co wydarzy się w Waszych ulubionych wątkach. Nowi bohaterowie opowiedzą sami jakie mają plany, żeby w serialu się działo! Jan Wieczorkowski wcieli się w Jacka.

Jacek jest przyjacielem Tomka od wielu lat, taka przyjaźń z podwórka. Ale Joanna go bardzo zauroczyła, więc to będzie trudne dla niego - lojalność wobec przyjaciela, a siła zauroczenia to druga sprawa - mówi aktor.

Franek też będzie wystawiony na próbę uczuć, bo jego była dziewczyna bardzo będzie chciała go odzyskać. Po trupach do celu? W roli Justyny - Olga Klicka.

Ona jest tak mocno skoncentrowana na tym, żeby odzyskać Franka, nie myśli, że niszczy tym życie Natalki - mówi aktorka.

Co jeszcze wydarzy się w seriali? Przeszłość dogoni Ewę. Wróci jej były mąż. Kryzys małżeński u Ewy i Marka jest nieunikniony. W kłopoty wpadnie też Marcin, który spotka na swojej drodze Noami.

To i jeszcze więcej w Kulisach M jak Miłość!

Nowy sezon i kulisy M jak miłość.