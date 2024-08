Jesteśmy miesiąc od premiery 4. sezonu „Kulawych koni”. Właśnie potwierdzono, że nowe odcinki popularnego serialu Apple TV+ pojawią się już we wrześniu br.

4. sezon popularnego dramatu Apple TV+ został nakręcony razem z poprzednim, dlatego widzowie nie musieli zbyt długo czekać na nową odsłonę.

Niemniej jednak, to wciąż oczekiwany powrót do świata szpiegostwa, gdzie ponownie spotkamy się ze wszystkimi głównymi postaciami i nie tylko.

4. sezon „Kulawych koni” już we wrześniu

Tym razem sezon oparty jest na kolejnej powieści Micka Herrona, „Spook Street” i rozpocznie się od prawdziwej bomby, która ujawnia osobiste sekrety, wstrząsając już i tak niestabilnymi fundamentami Slough House.

Niewiele więcej zostało ujawnione o nowym sezonie, ale wiemy, że wiele znanych twarzy powróci, w tym River grany przez Lowdena, Saskia Reeves jako Catherine Standish, Rosalind Eleazar jako Louisa Guy, Christopher Chung jako Roddy Ho, Aimee-Ffion Edwards jako Shirley Dander i Kadiff Kirwan jako Marcus Longridge.

Do obsady 4. sezonu dołączą także nowe twarze, w tym Hugo Weaving („Władca Pierścieni”), Joanna Scanlan („The Thick of It”) i Ruth Bradley („Ted Lasso”).

Jeśli chodzi o to, czego dokładnie możemy się spodziewać w nowym sezonie, twórca serii Will Smith wcześniej powiedział RadioTimes.com: „Myślę, że kontynuuje to rozłam, który istnieje między Riverem a jego dziadkiem na końcu tego sezonu, gdzie River w końcu zaczyna kwestionować swojego dziadka, idzie wbrew jego osądowi, zaczyna zdawać sobie sprawę, że nie jest tym człowiekiem, za którego go uważał”.

„I również, że nie jest tym, kim był, ponieważ zaczyna popełniać błędy i zaczyna padać ofiarą demencji. To śledzenie tego i obserwowanie, jak River musi radzić sobie z prawdziwymi problemami, stawić czoła niektórym rzeczom z przeszłości i teraźniejszości, które są naprawdę ciężkie dla River do przetrawienia”, dodał.

„Więc River dostaje baty, traci część swojej chłopięcości”, stwierdził.

Pierwsze dwa odcinki 4. sezonu „Kulawych koni” pojawią się na Apple TV+ już 4 września br. Kolejne będą publikowane na platformie co tydzień. Cała seria obejmie sześć odcinków, a ostatni zostanie wyemitowany 2 października br.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.