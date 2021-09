"Kuchnia": Ekipa „Claude Monet” to barwne postaci drugoplanowe! Co wydarzy się w 5. odcinku?

Serial „Kuchnia” to zaskakująca i zabawna opowieść o życiowych i zawodowych perypetiach grupy kucharzy renomowanej restauracji „Claude Monet”, specjalizującej się w kuchni francuskiej. Głównym bohaterem serialu jest mistrz wpadek - początkujący kucharz Maks, w tej roli Patryk Cebulski. Nowa praca, a przede wszystkim utytułowany, ale i wybuchowy szef Wiktor Bojarski (Tomasz Karolak) stawia przed nim wyzwania, którym nie do końca potrafi sprostać. Wiktoria Gonczar (Maria Dębska) w roli temperamentnej pani manager, zarządza restauracją, ale też interweniuje w sprawach dotyczących personelu. Sama wplącze się w romans z jednym z pracowników… który mocno namiesza w jej życiu i restauracji. A co wydarzy się w 5. i 6. odcinku serialu, który na antenie telewizji Polsat już w sobotę o 20.05?

Zaskakujący obrót wydarzeń w 5. i 6. odcinku serialu "Kuchnia"?

Natka jest przekonana, że ją i Maksa połączyła wielka miłość. Maks nie wie, jak wybrnąć z sytuacji, zwłaszcza, że Krzysiek jest na niego obrażony. Igor wyzywa Maksa na pojedynek, kto ugotuje najsmaczniejszy obiad. Wszyscy pracownicy robią zakłady, a ich zdecydowanym faworytem jest Igor. Szef dla odmiany stawia na Maksa. Potajemnie przekazuje Maksowi instrukcje, aby ten wygrał zakład. Dzięki intrydze Szefa Maks wygrywa pojedynek, zaś Szef zgarnia całą pulę zakładów.

Tymczasem w restauracji Arcobaleno pojawia się inspektor sanepidu. W kuchni zapanowuje gorączka sprzątania. Krzysiek z Maksem podczas porządkowania magazynu z żywnością niechcący wyrzucają do śmieci worek pełen trufli. Wiktor nakazuje pracownikom odzyskać drogocenne grzyby. Inspekcja na sali i w kuchni przebiega pomyślnie. Ale kiedy inspektor postanawia sprawdzić zaplecze restauracji, jego oczom ukazuje się Maks i Krzysiek grzebiący w kontenerze w służbowych strojach. Szef, aby ratować sytuację, postanawia uspokoić inspektora, racząc go darmowym winem i naszprycowanym alkoholem obiadem. Na zapleczu pojawia się bezdomny Rudolf. Przyznaje, że to on zabrał trufle i obiecuje je zwrócić w zamian za możliwość zjedzenia kolacji w Claude Monet.

Już w najbliższą sobotę o godzinie 20:05 w Polsacie kolejne dwa odcinki serialu „Kuchnia”! Będziecie oglądać? Tymczasem zobaczcie, jak prezentuje się genialna ekipa aktorów, którzy pojawiają się na którzy pojawiają się w tzw. drugim planie serialu "Kuchnia".

Mat. prasowe Polsat

Natka Schabowska (Paulina Lasota) to drobna, dziewczęca, naturalna, odrobinę niedojrzała kelnerka. Jest wegetarianką z przekonania, aktywną obrończynią praw zwierząt. Czasem nie potrafi powstrzymać swoich emocji i raczy zarówno gości, jak i kolegów uwagami opisującymi proces zamiany młodego zwierzęcia w ich mięsną potrawę…. Nienawidzi swojego nazwiska i pragnie je jak najszybciej zmienić, wychodząc za mąż. Natka przyjaźni się z Olą Bubką (Julia Trojanowska), również kelnerką w restauracji „Claude Monet”. Ola jest lubiana przez wszystkich kolegów z pracy. To osoba wyjątkowo tajemnicza….gdyż nie przynosi wielu swoich prywatnych spraw do pracy.

Mat. prasowe Polsat

W renomowanej kuchni nie może zabraknąć dobrego barmana! Krzysiek Anioł (Kamil Piotrowski) to piekielnie przystojny, barman. Jednak nie do końca jest on świadomy swojej urody – mimo warunków fizycznych, nie czuje się playboyem i zupełnie nie umie poderwać dziewczyny. Wzdycha do Natalii, ale nie wie, jak ją zdobyć…robi to bardzo nieporadnie, co często odnosi skutek odwrotny od zamierzonego. Zaprzyjaźnia się z Maksem. To chłopak wyjątkowo uczciwy i empatyczny, nawet trochę pozytywnie naiwny.

Prawą ręką szefa Wiktora jest Sous-chef Leszek (Andrzej Kłak). To bardzo zdolny, ale introwertyczny człowiek, w momencie stresu musi zmagać się ze swoim jąkaniem, ale ostatecznie zawsze jest w stanie pokonać własne ograniczenia dla dobra kuchni. Oczywiście restauracja „Claude Monet” słynie z najlepszych deserów, a jest za nie odpowiedzialny francuz Louis (Mateusz Deskiewicz).

Mat. prasowe Polsat

W serialu "Kuchnia" mamy dwóch wspaniałych kucharzy, przyjaciół oraz największych żartownisiów, czyli Arka (Marcin Bubółka) oraz Igora (Eryk Klum). Ta dwójka uwielbia robić sobie ze wszystkich żarty i nie raz ich zachowanie ściąga na innych pracowników mniejsze lub większe „kłopoty”.