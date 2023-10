Radosław Liszewski był jedną z gwiazd 12. edycji "Tańca z gwiazdami, ale jego przygoda z tanecznym show szybko się skończyła. Czy gwiazdor disco-polo czuje się rozczarowany? Jakie relacje nawiązał ze swoją partnerką taneczną Lenką Klimentovą? Zaskakujące słowa muzyka na temat treningów i pracy tancerzy!

Radosław Liszewski w rozmowie z Party.pl podsumował swoją przygodę z "Tańcem z gwiazdami" i zdradził, czy jego oczekiwania się spełniły:

Ja nie przyszedłem tu jako tancerz, ani zdobywać Mount Everestu, bo ja tancerzem nie byłem i nigdy nie zostanę. Jestem już za stary po prostu, ale chciałem się tu świetnie bawić, czegoś się nauczyć, pobyć z zawodowym trenerem, zobaczyć jak to życie tancerza wygląda od kuchni i się przekonałem - wyznał gwiazdor disco-polo w rozmowie z reporterką Party.pl Moniką Maszkiewicz.

A jak Radosław Liszewski zareagował na wyniki? Gwiazdor disco-polo dość emocjonanie podsumował swoje odejście z programu, ale okazał też ogromne wsparcie swojej partnerce tanecznej, która zdradziła, że za każdym razem jest to dla niej bardzo trudne doświadczenie.

W każdy poniedziałek będziecie kogoś żegnać. To jest normalne. Ja nie jestem jakiś rozczarowany czy załamany. Po prostu program się skończył i wracam do swojej codzienności. (...) Cudowna przygoda. Wszystko, co piękne musi się kiedyś skończyć. Trafiło dzisiaj na nas - dodał Radek Liszewski.