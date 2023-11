- Śmieszą mnie porównania „Korony królów” do „Gry o tron”. To jest absurdalne, ponieważ my nigdy nie komunikowaliśmy naszej produkcji, że jest to polska odpowiedź na „Grę o tron”. Porównywanie ze sobą obu seriali miałoby sens tylko wtedy, gdybyśmy mogli porównywać ze sobą ich budżety. Tymczasem koszt produkcji jednego odcinka „Korony królów” stanowi nawet nie 1/2, nie 1/4, nie 1/10, a nawet nie 1/50 wartości budżetu jednego odcinka ósmej edycji „Gry o tron”. Budżet „Korony królów” to... 1/250 budżetu „Gry o tron” - powiedział portalowi Wirtualnemedia.pl Jacek Kurski, prezes TVP.