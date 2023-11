Były gwiazdor "M jak miłość" dołączył do obsady "Korony Królów"! Nowa telenowela historyczna przyciąga miliony widzów przed telewizory. I chociaż wokół serialu pojawiło się już kilka kontrowersji, to okazuje się, że "Korona Królów" to prawdziwy strzał w dziesiątkę. W kostiumowej produkcji występuje plejada gwiazd takich jak: Jan Wieczorkowski, Robert Gonera, Tomasz Sapryk czy Maurycy Popiel, którego widzowie doskonale znają z "M jak miłość". Teraz do obsady serialu dołączył kolejny gwiazdor "Mjm"!

Tadeusz Chudecki dołączył do "Korony Królów"

Jeszcze kilka lat temu Tadeusz Chudecki występował w "M jak miłość". Aktor wcielał się w postać sympatycznego Henia. Teraz zobaczymy go w historycznej telenoweli TVP. Tadeusz Chudecki w rozmowie z Super Expressem nie ukrywa, że obawia się reakcji swoich fanów na jego rolę w "Koronie Królów". Aktor apeluje, żeby widzowie nie wyśmiewali serialu.

Z dużą atencją biorę udział w tym projekcie i chciałbym, żeby widzowie dali wszystkim twórcom trochę czasu, bo i dla nas, aktorów, też nie jest to łatwe zadanie. Nagle wszyscy Polacy zrobili się historykami. Chciałbym zrobić taką sondę na ulicy, kto wie, kiedy się urodził i zmarł Łokietek. Podejrzewam, że niewiele osób by wiedziało - przyznał w rozmowie z Super Expressem. Gram podskarbiego, czyli człowieka, który zarządza majątkiem, skarbcem królewskim. Wiem, że mam mieć wątek miłosny, z czego się bardzo cieszę, bo może się wreszcie wypromuję jako amant na stare lata.

Oglądacie serial "Korona Królów"? Podoba się Wam historyczna telenowela TVP?

Zobacz także: Nagie sceny w "Koronie królów"! To WIDEO nie ujrzało światła dziennego. Do tej pory!

