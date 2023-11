„Korona Królów” to nowy serial stacji TVP, który - jak się okazuje - przyciągnął tłumy przed telewizory. Pierwszy odcinek oglądało ponad 4 miliony widzów! Wielu osobom produkcja przypadła do gustu, ale nie brakuje także słów krytyki, kierowanych w kierunku fabuły, charakteryzacji czy kostiumów. Okazuje się również, że serial już padł ofiarą internetowych prześmiewców, którzy stworzyli mnóstwo memów ze zdjęć z „Korony królów". Zebraliśmy dla was te najlepsze! Zobaczcie je w naszym materiale wideo.

Memy z "Korony Królów" już podbijają internet

