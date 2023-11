Pierwsze dwa odcinki najbardziej wyczekiwanego serialu 2018 roku "Korona Królów" za nami. Jak przyjęli go widzowie? Oglądalność serialu jest świetna, bo - jak pochwalił się Prezes TVP Jacek Kurski - wyniosła ona według danych TVP średnio 4,1 miliona widzów.

Wielu osobom się podoba, słychać jednak słowa krytyki za nudę, złą charakteryzację, kostiumy. Niektórzy widzowie skupili się też na faktach historycznych, a głównie na wpadkach!

"Korona Królów" to serial kostiumowy, którego akcja toczy się za czasów Króla Łokietka i dynastii Piastów.

Internauci krytykują kiepsko doczepione brody bohaterów, począwszy do króla po rycerzy. Złe techniki walki, złe naczynia na których jedzą czy drętwe dialogi. Ale są też poważne błędy faktograficzne. Jakie? Chodzi o modlitwę "Zdrowaś Mario".

Dostało się też tytułowej koronie!

Obejrzałem pierwsze 10 minut. Modlitwa z innej epoki, stroje i zbroje wymieszane z kilku różnych epok, a przede wszystkim sama korona - ZA ŁOKIETKA NIE SZLIFOWANO KAMIENI SZLACHETNYCH, do końca XV w. były dostępne co najwyżej kaboszony i powierzchniowy szlif wyrównujący nieruchomości, zapraszam do skarbca na Wawelu w celach edukacyjnych. I z daleka widać że ta korona to plastik, w zabawkowym widziałem bardziej wiarygodne - czytamy komentarz na Facebooku "Korony Królów".