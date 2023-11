1 z 4

Ania i Iza to największe rywalki. Każda z nich kocha Marcina, ale starają się o jego uczucia w odmienny sposób. Ania knuje intrygi, a Iza z jednej strony chce być z ojcem Mai, a z drugiej nie chce rozbijać jego związku. To doprowadziło do tego, że miłosny trójkąt stał się już tak skomplikowany, że w końcu musi się zakończyć! I tak się stanie już wkrótce!

Wszystko rozstrzygnie się w 1412. odcinku serialu „M jak miłość”, który zobaczymy 15.01. To wtedy dowiemy się czy Ania przyzna się Marcinowi do ciąży i czy ostatecznie zakończą związek.

Zajrzyjcie do galerii i zobaczcie, jak potoczą się losy Ani i Marcina!

