3 z 10

Gdy postrzelony podczas napadu Jurek (Sebastian Cybulski) dozna amnezji i nie będzie pamiętał ani kim jest, ani jak się nazywa, ani co go spotkało, a lekarze będą w jego sprawie bezradnie rozkładać ręce, komisarz Piotr Górski (Krystian Wieczorek) podpowie im, by poddali pacjenta dogoterapii.