7 z 21

Opis pierwszego odcinka "Komisarza Alexa" - „ Gołąb Jakuba“

W wyniku tajemniczego wybuchu ginie we własnym domu hodowca gołębi, Jakub Karczyński. Śledztwo prowadzą Puchała, Marta i Alex. Orlicz i Ewa wyjechali do Brazylii, by deportować stamtąd do kraju groźnego gangstera. Alex zwraca uwagę policjantów na jedną z gołębic. Ma na piórach ślady semtexu. Okazuje się, że została wcześniej skradziona i wróciła do gołębnika Karczyńskiego z bombą w plecaczku. Karczyński odkrył, że jego syn Zbyszek wraz z mołdawskim gangsterem Vadimem zorganizowali przemyt narkotyków z Mołdawii do Polski, wykorzystując do tego gołębie pocztowe. Dlatego gangster postanowił zabić hodowcę. Przygnębiony śmiercią ojca Zbyszek chce się wycofać z interesu. Ginie zasztyletowany przez zaślepionego żadzą zysków Vadima. Puchała i Marta odkrywają tajemnicę szlaku przerzutowego i postanawiają wykorzystać gołębicę, by odnaleźć gołębnik, z którego Vadim wysyła ptaki do Mołdawii po heroinę. Na trop gangstera wpada też policjant Górski, który pracuje pod przykrywką jako diler. Otrzymał zadanie, by dowiedzieć się w jaki sposób mołdawska heroina trafia do Łodzi. Gołębica doprowadza policjantów do kryjówki, a Górski – nie zdradzając swojej tożsamości - pomaga Puchale i Marcie aresztować Vadima. Po powrocie na komendę policjanci dowiadują się, że Górski będzie zastępował Orlicza jako ich szef i zaopiekuje się Aleksem.

Więcej zdjęć w dalej w galerii.