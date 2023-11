5 z 8

Opis całego finałowego 13. odcinka Komisarza Alexa wraz ze spoilerami!

W centrum miasta snajper ukryty na dachu zabija dwóch mężczyzn i kobietę, która sprzedawała okulary przeciwsłoneczne na placu. Zastrzeleni mężczyźni nie mają przy sobie dokumentów i nie wiadomo, kim są. Z zeznań świadków wynika, że przy kobiecie stał mężczyzna w bluzie. Zarejestrowała go kamera ulicznego monitoringu. Górski rozpoznaje w nim dawnego przyjaciela z policyjnego szkolenia, Dominika. Odnajduje go, śledząc jego ciężarną żonę i córkę. Obie w pośpiechu opuściły dom. Dominik terroryzuje pistoletem Górskiego przekonany, że Górski został wynajęty, by go zabić.

Alex powala Dominika, ale ten odmawia wyjaśnień dotyczących potrójnego zabójstwa. Potwierdza jednak przypuszczenia Górskiego, że to właśnie Dominik, a nie kobieta, miał być trzecią ofiarą snajpera. Marta ustala, że Dominik pracował dla Kwarca, obecnie szefa firmy detektywistyczno-ochroniarskiej. To on prowadził kiedyś policyjne szkolenie, na którym zaprzyjaźnili się Górski i Dominik. Górski odwiedza Kwarca, przed wejściem musi oddać pistolet i telefon. Kwarc odwołując się dawnej przyjaźni, prosi Górskiego o pomoc w odnalezieniu Dominika. Twierdzi, że pomaga służbom w walce z międzynarodowym gangiem, a ofiary snajpera to zemsta gangsterów.

Górski i Dominik umawiają się telefonicznie na spotkanie w parku. Tam zamaskowany jeździec na motocyklu próbuje zabić Dominika. Uratowany przez Aleksa Dominik odkrywa, że w telefonie Górskiego zamontowano podsłuch. Dominik wyjawia Górskiemu prawdę. Kwarc rzeczywiście pomagał służbom w walce z gangiem przemycającym trujące odpady. Ale tylko dlatego, by samemu wejść w lukratywny biznes. Dominik wraz z dwójką kumpli postanowił zdobyć dowody na przestępczą działalność Kwarca i przekazać je CBA. Kwarc przejrzał ich grę i postanowił zabić całą trójkę. Wykorzystując założony podsłuch Górski, Dominik i Alex zastawiają na Kwarca pułapkę.

Umawiają się przez telefon na spotkanie w domu Dominika. Kiedy przyjeżdża egzekutor, obezwładniają go. Górski w stroju egzekutora pojawia się w siedzibie Kwarca. Kiedy ten pyta, czy Dominik i Górski zostali zlikwidowani, Górski ściąga kask, odsłaniając twarz.