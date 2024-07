2 z 14

Widzowie dowiedzą się, że do tragicznego wypadku z udziałem Orlicza i Krassowskiej doszło w trudno dostępnym terenie, więc poszukiwania wraku potrwają przynajmniej kilka dni... Nina będzie pewna, że Michał i Ewa, którzy zostali służbowo wysłani do Brazylii z misją sprowadzenia do Polski groźnego przestępcy, zginęli na miejscu. Większym optymistą okaże się Górski – Piotr będzie miał nadzieję, że Orlicz i jego przyjaciółka jednak przeżyli...