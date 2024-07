1 z 6

W najbliższym, 11. odcinku 9. sezonu serialu “Komisarz Aleks” gościnnie wystąpi 29-letni Alan Andersz, który niedawno tropił agenta :).

Rola Olka w 11. odcinku 9. serii „Komisarza Aleksa” (emisja w sobotę 20 maja o godzinie 20.25 w TVP1 ) to dopiero trzecie serialowe wcielenie Alana Andersza od chwili, gdy w lutym 2012 roku uległ poważnemu wypadkowi i w stanie ciężkim trafił do szpitala. W ciągu ostatnich pięciu lat młodego aktora widzieliśmy jedynie jako piłkarza Damiana w „To nie koniec świata!” i jako Adriana w jednym z odcinków „Na sygnale”.

Olek to młody członek gangu wykorzystującego romskie dzieciaki do wprowadzania do obiegu fałszywych pieniędzy. Jest „opiekunem” kilku chłopców – zawozi ich do pracy i odbiera z miasta po tym, jak wykonają swe zadania, daje im kanapki i wodę. Nie ma jednak dla nich litości i traktuje jak niewolników. Kiedy jeden z jego podopiecznych postanowi uciec, siłą wciągnie go do samochodu, a razem z nim dziewczynkę, która pomagała niedoszłemu zbiegowi.

Co wydarzy się dalej? Odpowiedź w odcinku!

