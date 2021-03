"M jak miłość": Bandyci zabiją Janka?! "Ci goście nie zostawiają niedokończonych spraw" Kolejny dramat Tomasa Kollarika

Janek w "M jak miłość" przejdzie trudną operacje podczas, której pojawią się komplikacje. Policjant grany przez Tomasa Kollarika będzie miał przetaczaną krew, a Olek cudem uratuje mu życie! To już kolejny raz kiedy mężczyźnie udało się uniknąć śmierci! Niestety to nie koniec jego dramatu. Okazuje się, że bandyci, którzy postrzelili go przed kościołem tuż przed ślubem wrócą aby dokończyć zadanie. Tym razem Janek zginie?

Janek w "M jak miłość" w końcu zginie? Bandyci dopadną go tuż po opuszczeniu szpitala

W "M jak miłość" Janek znów będzie walczył o życie. Tym razem dramat rozegra się na sali operacyjnej i w 1577 odcinku serialu policjant ledwie ujdzie z życiem. Na szczęście Olek zrobi wszystko, co w jego mocy i ostatecznie skomplikowana operacja się uda. Po wszystkim Janek nie przestanie się martwić się nie tylko o swoje dalsze losy, ale również o Sonię. Jak informuje "Świat Seriali" bandyci nadal polują na policjanta i teraz planują skutecznie wykonać powierzone im zadanie! Czy to oznacza, że Janek zginie tuż po opuszczeniu szpitala?

Pamiętasz o co cię prosiłem?! Musisz trzymać Sońkę z daleka ode mnie! Ci goście nie zostawiają niedokończonych spraw! Spaprali sprawę ze mną, ale wrócą! Trzymaj Sońkę z daleka ode mnie! - mówił niedawno Janek do Rafała.

W szpital Janek był cały czas pilnowany przez policjantów, potem też ma zapewnioną ochronę, ale śledczy prowadzący jego sprawę nie mają wątpliwości, że zginie jeśli nie wyjedzie z Grabiny! Ostatecznie mężczyzna podejmie trudną decyzję o ucieczce, ale czy poinformuje o niej Sonię? W końcu ona też może znaleźć się na celowniku bandytów przez relację z Jankiem! To byłby zaskakujący zwrot akcji, gdyby para wyjechała na zawsze!

MTL Maxfilm

