Julka (Joanna Kuberska) ma już dość Katii (Joanna Jarmołowicz) i jej rodziny. Okazuje się, że wkrótce między byłą partnerką, a byłą żoną Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek) dojdzie do ostrej awantury! Według doniesień portalu superseriale.se.pl, konflikt między Julką a gruzińską rodziną rozpocznie się, gdy ojciec Katii otworzy restaurację tuż obok bistro...

Co dokładnie wydarzy się w najnowszych odcinkach "M jak miłość"?

Konflikt Julki i Katii w "M jak miłość"

O tym, że Julia nie przepada za Katią wiadomo już od dawna. To właśnie po powrocie byłej żony Zduńskiego do Polski Julia postanowiła ostatecznie rozstać się z ukochanym. Teraz okazuje się, że już wkrótce Katia i jej bliscy znów dadzą się Julce we znaki. Jak informuje portal superseriale.se.pl ojciec Katii otworzy knajpę z gruzińską kuchnią i będzie bardzo uciążliwym sąsiadem dla pracowników bistro.

- Nie ma prądu! Wybaczcie mi - przyjdzie przepraszać ojciec Katii. - Czyli to pan nas tak załatwił, tak?! - Proszę się nie martwić, dzwoniłem do pogotowie energetyczne. Jak to się mówi? Przepraszam za niedogodność!

Julka, jako menadżerka bistro, będzie miała dość! Co powie Katii kiedy zjawi się w knajpie?

Kiedy twój tata zamierza nam oddać garnki?! - powie zirytowana Julka.

Jak zakończy się kłótnia Julki i Katii? Katarzyna Cichopek w kulisach serialu przyznała, że są dwa wyjścia z tej sytuacji.

Możemy pójść w dwóch kierunkach: możemy się kochać albo będziemy się nienawidzić jak Kargul z Pawlakiem - oceniła serialowa Kinga, właścicielka bistro.

Jak zakończy się kłótnia Julki i Katii? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Julka ma dość Katii i jej rodziny.

Ojciec byłej żony Zduńskiego otworzy restaurację tuż obok bistro.