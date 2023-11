Rozstanie Pawła z Julką zaniepokoi też Basię (Gabriela Raczyńska) – która pozna złą nowinę tuż po przylocie do Polski.

- Paweł, co się stało?(...) Pokłóciliście się… bo do ciebie wróciłam? - Nie, skąd ci to w ogóle przyszło do głowy?! Julka bardzo cię lubi… Nie masz poważniejszych zmartwień?

Córka Zduńskiego postanowi w końcu działać... i przyjedzie do bistro, by z Julką szczerze porozmawiać.

- Rozstaliście się z Pawłem? Zostawiłaś go, bo… przestałaś go kochać?

- Nie. Zostawiłam go, bo on nigdy… nie pokochał mnie.

- Szkoda, że nie znałaś Pawła wcześniej… Zanim moja mama go tak strasznie skrzywdziła. To był całkiem inny facet. On teraz... nie jest sobą. Przy tobie się zmienił… Myślałam, że wam się uda. I że znów będzie szczęśliwy…

- Ja też... I naprawdę o to walczyłam. Przykro mi, że nic z tego nie wyszło...