Klątwa "M jak miłość"! Którzy bohaterowie teraz wyjadą i znikną z serialu? Będziecie zaskoczeni...

W „M jak miłość” co jakiś czas znika któryś z bohaterów! Niektórym scenarzyści zostawiają tzw. furtkę do ich powrotu, co miało miejsce w przypadku Małgosi Mostowiak. Czasem jednak zdarza się, że tymczasowy wyjazd sprawia, że losy postaci zostają wygaszone.

Kogo tym razem dosięgnie klątwa „M jak miłość” związana z zagranicznym wyjazdem?

Bohaterowie, którzy wyjechali i odeszli z serialu „M jak miłość”. Kogo czeka ten los?

Rodzina Mostowiaków już od dłuższego czasu coraz rzadziej pojawia się razem w Grabinie. Każdy z bohaterów ma własne życie i coraz więcej osób decyduje się na wyjazd z rodzinnej miejscowości do Warszawy lub za granicę. Po tym jak Ewa i Marek wyjechali do Australii coraz więcej członków rodziny podejmuje podobną decyzję, szczególnie w obliczu poważnych problemów.

Na wyjazd na stałe zdecydował się Franek, potem do Francji wyjechała Joanna po aferze z Ostrowskim, a teraz kolej na Izę!? Załamana kłótniami z Marcinem będzie chciała dołączyć do Joasi i tam wszystko przemyśleć. Tego nie spodziewa się ani Barbara ani Marcin!

To jednak nie jedyna postać z „M jak miłość”, która chce wyjechać…

Jak informuje se.pl poważną decyzję o wyjeździe podejmie też Lilka i Mateusz. Ta para mimo młodego wieku ma za sobą już spory bagaż trudnych doświadczeń. Teraz zdecydują się na wyjazd do Australii i tam zaczną wszystko od nowa z pomocą Ewy i Marka?

Wyobrażacie sobie serial bez tej pary?

Zobacz także: "M jak miłość": To koniec małżeństwa Izy i Marcina? Chodakowska zostawi pożegnalny list!

MTL Maxfilm

Ostatnio to Ewa i Marek wyjechali za granicę, ale ich powrót do serialu jest wątpliwy.

MTL Maxfilm

Wcześniej do USA wyjechała Małgosia, kiedy okazało się, że Joanna Koroniewska odchodzi z "M jak miłość".

fot. MTL Maxfilm

Niedawno na tymczasowy wyjazd do Francji zdecydowała się Joasia. Szybko okazało się, że jej pobyt zdecydowanie się przedłużył.

Fot. MTL Maxfilm

Teraz to Iza wyjedzie? Ostatni kryzys z Marcinem sprawił, że ucieknie od niego.