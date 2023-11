Reklama

Katarzyna Cichopek jest mamą dwójki dzieci - prywatnie i na planie "M jak miłość". W serialu sytuacja niedługo się zmieni. Aktorka potwierdziła właśnie doniesienia o trzeciej ciąży Kingi Zduńskiej!

Nowe zdjęcie na Instagramie Katarzyny Cichopek to niezbity dowód na to, że Piotrek uporał się z leniwymi plemnikami. Zduńscy, którzy wychowują już Lenę i Mikołaja, niedługo zostaną rodzicami po raz trzeci. Sceny z ciężarną Kingą zobaczymy w "M jak miłość" dopiero we wrześniu.

Zduńscy od dawna marzyli o trzecim dziecku.

Ich marzenie spełni się w nowym sezonie "M jak miłość"