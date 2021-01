Kiedy nowe odcinki "Stulecia winnych"? Hitowa produkcja zastąpi inny serial! 

Widzowie TVP 1 z niecierpliwością oczekują na trzeci sezon "Stulecia winnych" z udziałem takich gwiazd jak Urszula Grabowska czy Magdalena Walach. Kiedy odbędzie się premiera? Jak podają wirutalnemedia.pl serial pojawi się na antenie na przełomie lutego i marca. Ma zastąpić inną produkcję!

Portal informuje, że emisja trzeciego sezonu „Stulecia winnych” rozpocznie się na przełomie lutego i marca 2021 roku. Serial będzie można oglądać w niedziele o godzinie 20:15. Teraz TVP 1 pokazuje o tej porze „Osiecką”. TVP oraz firma odpowiadająca za serial, czyli Endemol Shine Polska informują, że aktualnie trwa postprodukcja nowych odcinków. W obsadzie serialu nie zabraknie Katarzyny Kwiatkowskiej, Arkadiusza Janiczka, Mateusza Janickiego czy Lesława Żurka.

W trzeciej odsłonie losów rodziny Winnych z podwarszawskiego Brwinowa, do głosu dochodzi nowe pokolenie. Chociaż w pierwszych kadrach obserwujemy przygotowania do ślubu Stanisława i Andzi, a ich spełniona i szczęśliwa miłość będzie nam towarzyszyć przez cały sezon, to akcja serialu będzie się toczyła wokół perypetii życiowych bliźniaczek Kasi i Basi, a także Ewy i małego Michała. Ich sukcesy i porażki obserwować będą zatroskani rodzice - Mania i Ryszard oraz Ania i Michał. Codzienne życie w trudnych czasach powojennych, umacniająca się władza ludowa, problemy z zaopatrzeniem i absurdy socjalizmu, dotykają rodzinę Winnych. Jednak pomimo tego Winni próbują żyć normalnie, budują nowe domy, witają na świecie dzieci, żegnają bliskich. Wielka historia i tym razem nie ominie Brwinowa. Bohaterowie będą świadkami i uczestnikami odwilży październikowej (1956 rok), strajków studenckich w marcu 1968 roku, wydarzeń w stoczni Gdańskiej w 1970 r. i w Ursusie w 1956 r. Niektórzy z nich zapłacą najwyższą cenę za pragnienie życia w wolnym kraju - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym.