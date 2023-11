Już wkrótce nowy sezon serialu "Pierwsza miłość". Co czeka bohaterów hitowego serialu Polsatu po wakacyjnej przerwie? Wszystko wskazuje na to, że nie zabraknie dramatycznych zdarzeń, emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Oprócz nowych przygód serialowych bohaterów, na widzów czekają też inne niespodzianki. Do obsady "Pierwszej miłości" dołączyli: Edyta Herbuś, Marcin Rogacewicz oraz Michał Mikołajczak. Kiedy zobaczymy ich debiuty w serialu?

Kiedy nowy sezon "Pierwszej miłości?

Nowe odcinki serialu "Pierwsza miłości" zobaczymy na antenie Polsatu już po wakacjach. Pierwszy odcinek nowego sezonu serialu zostanie wyemitowany 4 września, informuje portal Wirtualnemedia.pl. "Pierwszą miłość" będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00.

Co wydarzy się w nowym sezonie serialu "Pierwsza miłość"?

Odpowiedź na to pytanie poznamy już po wakacjach!