Kasia Zielińska pożegnała się już z "Barwami szczęścia". Jej postać ostatecznie zniknęła z serialu, jednak jak się okazuje jej wątek jeszcze się pojawi, i to z pewnością więcej niż raz! Skąd to wiemy? O wszystkim opowiedziała nam Ada Fijał - aktorka "Barw szczęścia" w rozmowie z Party.pl zdradziła, że mimo że Kasia już nie gra w serialu, jej wątek będzie wracał.

Co z postacią Kasi Zielińskiej i Ady Fijał w "Barwach szczęścia"? Wiemy jedno - będzie dramatycznie! A po więcej szczegółów zapraszamy Was do naszego wideo!

Czy Kasia Zielińska wróci? Na razie Ada Fijał zdradza niewiele...