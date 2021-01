Katarzyna Cichopek znów zostanie mamą? Fani „M jak miłość” będą zachwyceni

Tego fani "M jak miłość" z pewnością się nie spodziewali. Jak się okazuje, szykuje się dla nich naprawdę spora niespodzianka i ogromne emocje, a my już teraz radzimy przygotować chusteczki, bo Katarzyna Cichopek, a właściwie jej serialowa postać Kinga po raz kolejny mamą! Co więcej, już wiadomo, że nowym członkiem rodziny będzie córeczka. Jak to możliwe? Czy dramatyczne wydarzenia doprowadzą nas do szczęśliwego zakończenia?

"M jak miłość": Kinga znów zostanie mamą!

Już w poniedziałek 18 stycznia widzowie "M jak miłość" będą świadkami niesamowitych wydarzeń w rodzinie Kingi i Piotrka Zduńskich. Jak się okazuje, małżeństwo będzie miało piąte dziecko, a o wszystkim dowiedzą się na imprezie u Gryca. Niestety, nie obejdzie bez dramatu. Kamil Gryc, który zorganizował swojej córce 5 urodziny, nie odważy się, by wyznać dziewczynce przykrą prawdę. Weronika nie chce zajmować się 5-latką, a kiedy Pola dowie się, że już nigdy nie będzie z mamą, wpadnie w rozpacz. Wtedy właśnie wydarzy się coś, czego nikt z nas nie mógł się spodziewać.

6-letni syn Kingi i Piotrka Zduńskich zaproponuje dziewczynce, że podzieli się z nią swoją mamą, a wzruszona bohaterka, w którą wciela się Katarzyna Cichopek, nie będzie w stanie odmówić. Małżeństwo zgodzi się pomóc Kamilowi Grycowi w opiece nad Polą. Jak sprawdzą się w roli jej rodziców? Tego dowiemy się już niedługo.

Katarzyna Cichopek prywatnie jest mamą dwójki dzieci. Aktorka ponownie zostanie mamą, ale tym razem w uwielbianym przez Polaków serialu!

Kinga i Piotrek znów zostaną rodzicami! Małżeństwo zgodzi się pomóc Kamilowi Grycowi i zaopiekuje się małą Polą!

MTL Maxfilm

Spodziewaliście się takiego obrotu spraw? Kamil i Pola znowu będą mogli się uśmiechać.