"M jak miłość" bez Kingi?! Choć to niewyobrażalne, to okazuje się, że postać Kingi Zduńskiej miała być jedynie epizodyczna. Katarzyna Cichopek przed kamerą Party.pl zdradziła, że jej bohaterka miała pojawić tylko w jednym odcinku serialu. Sprawy potoczyły się zupełnie inaczej! Kasia Cichopek gra w "M jak miłość" już od 17 lat, a fani telenoweli Telewizji Polskiej nie wyobrażają sobie kolejnych odcinków bez niej. Co zadecydowało, że Kinga zagościła w produkcji na dłużej?

Katarzyna Cichopek gra w serialu "M jak miłość" od 17 lat.

Gwiazda zdradziła, że postać Kingi miała być tylko epizodem!