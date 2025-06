Trudno uwierzyć, że od pierwszego odcinka "M jak miłość" mija właśnie 25 lat. Katarzyna Cichopek tworzy ten serial od pierwszych ujęć. Widzowie mają okazję śledzić losy Kingi Zduńskiej już ćwierć wieku.

To nie tylko serial – to kawał mojego życia napisała aktorka.

Katarzyna Cichopek dzieli się nowiną

Katarzyna Cichopek od ponad dwóch dekad wciela się w postać Kingi Zduńskiej w serialu „M jak miłość”, będąc jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych bohaterek tej produkcji. Jej rola, początkowo planowana jako epizodyczna, szybko zyskała sympatię widzów, co sprawiło, że stała się integralną częścią serialu. W serialu poznajemy ją jako ambitną i zdolną dziewczynę z dobrej rodziny, która już w liceum zakochuje się w Piotrze Zduńskim (granym przez Marcina Mroczka). Mimo początkowego sprzeciwu rodziców wobec ich związku, para przeszła przez wiele trudności, w tym wypadek samochodowy, w wyniku którego Kinga straciła wzrok. Po udanej operacji odzyskała go, a jej relacja z Piotrem umocniła się, prowadząc do ślubu i założenia rodziny. Na przestrzeni lat widzowie obserwowali, jak Kinga dojrzewa, staje się matką i zmaga się z różnymi życiowymi wyzwaniami. Jej postać przeszła znaczącą przemianę, zarówno pod względem osobistym, jak i zawodowym, co czyni ją jedną z najbardziej dynamicznych postaci w serialu. Rola Kingi Zduńskiej przyniosła Katarzynie Cichopek ogromną popularność i uznanie wśród widzów. Jej zaangażowanie w tę postać przez ponad 20 lat świadczy o jej profesjonalizmie i oddaniu dla roli, która stała się ikoną polskiej telewizji. Trudno uwierzyć, że od pierwszych odcinków Emki minęło już 25 lat. Katarzyna Cichopek opublikowała wyjątkowy wpis.

25 lat historii, emocji i miłości… i ja w tym od pierwszego klapsa. Zajrzyjcie za kulisy wyjątkowej sesji zdjęciowej z okazji jubileuszu M jak miłość! To nie tylko serial – to kawał mojego życia. Dziękuję, że jesteście z nami od tylu lat

Fani Katarzyny Cichopek, których zgromadziła na swoim Instagramie, okazują się być także wiernymi widzami "Emki", a niektórzy oglądają serial już od 25 lat! Zareagowali na jej emocjonalny wpis:

Kawał historii! Pamiętam pierwsze odcinki M jak miłość

Uwielbiam M jak miłość, oglądam od pierwszego odcinka, jako mała dziewczynka siedziałam i oglądałam a teraz oglądam ze swoją córką

25 lat a wy wciąż piękni i młodzi komentują fani.

Będzie nowy sezon "M jak miłość"

Dzień wcześniej Katarzyna Cichopek zaskoczyła fanów zdjęciem z planu "M jak miłość" i potwierdziła, że właśnie powstają nowe przygody bohaterów!

Pozdrawiamy Was serdecznie z planu @mjakmilosc.official. Szykujemy dla Was piękne odcinki. Tęsknicie za nami troszeczkę?

Jesteście ciekawi, co czeka Mostowiaków i ich bliskich w nowym sezonie?

