Co nas czeka w nowym sezonie “Pierwszej Miłości“? Jak mówi nam Kasia Sawczuk, jej postać na stałe zamieszkała we Wrocławiu i pracuje w “Barbarianie”. Aktorka zdradziła nam też pewnien wątek rozgrywający się między graną przez nią Marianką, a Mikserem (Błażej Michalski). Ciekawi? Posłuchajcie, co powiedziała przed kamerą Party! Jak zapewnia Kasia: “Będzie się działo”! Nowe odcinki już od 4 września.

Reklama

Reklama

GŁOSUJ: Zacięta walka Kasi Sawczuk i Sylwii Przybysz trwa... Wybierz z nami najpiękniejszą nastolatkę w polskim show-biznesie! PLEBISCYT