Co dalej w "Barwach szczęścia"? Julita martwi się o Józka, który doznał poważnej kontuzji. Mimo że Julita nie chce mu powiedzieć, że jest w ciąży, martwi się o Józka. Tak to przeżywa, że sama wyląduje w szpitalu... Jak dalej będzie rozwijać się ta znajomosć? Czy Sałatka wybaczy Julicie jej kłamstwa, co z ich dzieckiem?

Zobacz kulisy serialu gdzie bohaterowie sami opowiadają o swoich bohaterach. Patryk Pniewski i Kasia Sawczuk zdradzają losy "polskich Beckhamów".

