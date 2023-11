10 z 10

Za to w finale: ciąg dalszy przygód Józka Sałatki (Patryk Pniewski). Tym razem piłkarz zostanie na meczu ranny w głowę i trafi do szpitala. Chłopak będzie przekonany, że uraz zakończy jego karierę. I – załamany - zadzwoni do Julity (Katarzyna Sawczuk). Ale w ostatniej chwili odwaga go opuści.