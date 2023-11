Nowy serial „Zawsze warto” z Katarzyną Zielińską, Julią Wieniawą i Weroniką Rosati będzie miał swoją premierę jesienią 2019 roku, najpewniej we wrześniu. Gwiazdy serialu właśnie pokazały nowe zdjęcie z planu. Ich fani wprost nie mogą doczekać się produkcji! O czym będzie>

Bohaterkami serialu są trzy kobiety: prawniczka, gospodyni domowa i dziewczyna do towarzystwa. Poznały się w dramatycznych okolicznościach, a ich losy nierozerwalnie się ze sobą splotły. Trzy życia. Trzy tajemnice. Trzy nierozwiązywalne problemy. Zwłaszcza, kiedy walczy się samemu. Ale kiedy trzy nitki się przeplatają, mogą dać początek nowej tkaninie. A nawet nowemu życiu. Mimo, że czasem trudno uwierzyć, że kiedyś będzie jeszcze dobrze, to zawsze warto próbować odbić się od dna, poszukać nowej drogi, znaleźć nową miłość. Zawsze warto pokazać światu, że stać nas na bunt, na to, by wyjść z kąta i zawalczyć o siebie - o swoją indywidualność, rodzinę, szczęście i prawo do mówienia „nie” - czytamy na stronie Polsatu.