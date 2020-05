Joasia w "M jak miłość" będzie w ciąży? Kto będzie ojcem jej dziecka!?

Już niebawem kolejny sezon „M jak miłość” dobiegnie końca. Serial zakończy się przed wakacjami wieloma znakami zapytania, a losy niektórych bohaterów będą bardzo zagmatwane. Okazuje się, że w nowym sezonie sporo zmian czeka na Joannę Chodakowską. Jak donosi „Świat Seriali” Joasia z „M jak miłość” będzie w ciąży! Kto będzie ojcem jej dziecka?

Joasia w nowym sezonie "M jak miłość" będzie spodziewała się dziecka!?

Relacja Joanny i Michała od początku jest bardzo skomplikowana. Pisarz zakochał się w swojej sąsiadce bez pamięci i wydaje się, że jest w stanie zrobić wszystko, aby zdobyć jej serce. Jak donosi se.pl Michał zataił przed Chodakowską ostatnie słowa Leszka przed jego wyprawą w góry. Jego zachowanie sprawia, że Asia nie może do końca mu zaufać i obawia się, co ją czeka przy jego boku. Czy to on będzie ojcem jej dziecka?

Okazuje się, że pojawia się jeszcze jedno wyjście. Leszek, który miał zaginąć w Himalajach najprawdopodobniej jednak wróci i nadal będzie walczył o Joanną. Czy jest szansa, że to jednak biznesmen będzie ojcem dziecka Chodakowskiej? Jak wiadomo Michał deklarował, że jest bezpłodny!

W nowym sezonie Joasia zrobi test ciążowy, a jego wynik okaże się pozytywny! Znów zobaczymy walkę mężczyzn o serce Chodakowskiej - powiedziała Karolina Baranowska z PR MTL Maxfilm dla portalu "Świat Seriali".

Walka o serce Joanny będzie jeszcze bardziej zacięta, bo w grę będzie wchodziło też dziecko! Nowy sezon "M jak miłość" zapowiada się bardzo emocjonująco!

Zobacz także: Szantaż, zdradza i próba otrucia w nowych odcinkach "M jak miłość"! W serialu pojawi się nowa bohaterka

MTL Maxfilm

Czy Joanna zdecyduje się na związek z Michałem?