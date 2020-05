Szantaż, zdradza i próba otrucia w nowych odcinkach "M jak miłość"! W serialu pojawi się nowa bohaterka

Wielkie emocje w nowych odcinkach "M jak miłość". Już w najbliższy poniedziałek i wtorek zobaczymy 1519 i 1520 odsłonę hitu Telewizyjnej Dwójki, a w nim zdrada, szantaż i próba otrucia jednego z bohaterów! Co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"? Mamy zdjęcia i opis nowych odcinków serialu. Zobaczcie sami!

Nowa bohaterka w "M jak miłość"

W nowych odcinkach "M jak miłość" dojdzie do interwencji Staszka (Sławomir Holland) w domu Banachów. Ostatecznie Banach (January Brunov) opuści dom byłej żony. Banachowa (Dorota Chotecka) wciąż jednak będzie żyć w strachu. Po kilku godzinach wyzna Mateuszowi (Krystian Domagała), że ojciec Lilki może się na niej zemścić.

- Kiedyś... wiele lat temu popełniłam wielki błąd… I teraz za to płacę.

- Nie rozumiem... Tu chodzi o... szantaż?

- Lilce ani słowa!

Wieczorem senior powróci i znów zaatakuje byłą żonę!

- Krzysiek… Dogadajmy się jak dwoje dorosłych ludzi... Nie mogę stracić tego domu, mieszkam tu z dziećmi... To są też twoje dzieci! Proszę cię, błagam…

- Teraz mnie błagasz? A rano nasłałaś na mnie policję!

- To nie tak, posłuchaj…

- Znów kłamiesz? No tak, w kłamaniu jesteś dobra, suko jedna!

Sekundę później przed domem zjawi się Staszek i ruszy sąsiadce na pomoc! W finale Banach przegra i zarobi przy okazji kilka siniaków.

- Jadę zrobić obdukcję, a potem zgłaszam sprawę do prokuratora!

- A jedź, dokąd chcesz! Ale jeśli jeszcze raz cię tu zobaczę, będziesz miał znacznie większe kłopoty!



Z kolei Werner (Jacek Kopczyński) w premierowych odcinkach spróbuje uwieść Sandrę (Anna Oberc)!

- Jesteś cudowną kobietą... Aniołem, pocieszycielką…

Gdy Rogowska przyłapie go na gorącym uczynku wpadnie w prawdziwą furię!

- Agata, błagam, tylko nie samochód, jeszcze go nie spłaciłem!

- Ty zakłamany draniu! W takiej chwili martwisz się o auto?!

- Złamałaś mi nos!

- I dobrze, masz za swoje!

W M jak miłość pojawi się również nowa bohaterka- Ola (w tej roli Magdalena Rembacz), opiekunka Modrego. Modry (Stefan Friedmann) wyzna Barbarze (Teresa Lipowska) , że przez uraz nogi musiał zatrudnić opiekunkę.

- To młoda kobieta… Niedawno się tu sprowadziła do sąsiedniego domu, ma kłopoty finansowe, chce dorobić…

Tymczasem Ola, zamiast seniorowi pomagać, będzie... zatruwać go lekami!



„Opiekunka” najpierw spróbuje namówić Rogowskiego (Robert Moskwa), by wypisał dla Modrego receptę bez rozmowy z chorym. A gdy Artur odmówi kobieta wykradnie z przychodni leki należące do jednej z pacjentek i wieczorem poda je seniorowi!



- A co to za tabletki?…

- Witaminy! Od doktora Rogowskiego, żeby szybciej doszedł pan do siebie!

Co się stanie z Modrym? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Banach wróci do domu byłej żony i ją zaatakuje.

Z kolei Werner spróbuje uwieść Sandrę.

Rogowska będzie wściekła, kiedy zobaczy Wernera i Sandrę razem.

W "M jak miłość" pojawi się nowa bohaterka Ola.

