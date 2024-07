Joanna Opozda to gwiazda serialu "Pierwsza Miłość". Aktorka niedawno pożegnała się z "Tańcem z Gwiazdami". Przez czas spędzony w tanecznym show aktorka była odbierana jako seksowna blondynka, a w mocno podkreślających jej kobiecość kreacjach Malwiny Wendzikowskiej, Joanna jawiła się jako seksbomba. A jak widzi siebie Joasia?

Na co dzień nie jestem taka seksowna. Jestem osobą, która w życiu prywatnym chodzi bez makijażu, w dresie, żadna ze mnie kusicielka - powiedziała Party.pl Joanna Opozda.

Joasia w serialu "Pierwsza Miłość" przeszła wiele. Chorobę, burzliwe perypetie w związku z Radkiem (Mateusz Banasiuk), a nawet była posądzona o zdradę. Co aktorka sądzi na ten temat?

Nigdy nie byłam zdradzana i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, ale wydaje mi się na tę chwilę, że...

Czy Jowita zdradzi Radka z nowym bohaterem w serialu Tedem, który wyraźnie przyjechał po to, by ją zdobyć? Oglądajcie serial "Pierwsza Miłość" od poniedziałku do piątku w Polsacie o 18, tylko tak będziecie mogli się o tym przekonać.

Bohaterka Joanny Opozdy w serialu "Pierwsza Miłość" - Jowita - będzie musiała wybierać między Tedem, a Radkiem.