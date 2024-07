Kto zastąpi Katarzynę Zielińską w serialu "Barwy szczęścia"? Aktorka po 10 lata pracy na planie, podjęła decyzję o rozstaniu z serialem. 11. sezon "Barw szczęścia" wraca w sierpniu, a wątek Marty Walawskiej będzie prowadzony jeszcze do końca października. Na razie nie wiadomo, jak zakończą się losy bohaterki granej przez Katarzynę Zielińską. Widzów serialu czeka jednak niespodzianka. W miejsce serialowej Marty, u boku Artura, granego przez Jacka Rozenka, pojawi się inna kobieta. Będzie to... powracająca do serialu Joanna Moro!

Powrót Joanny Moro do "Barw szczęścia"

Joanna Moro wraca do serialu "Barw szczęścia" po wielu latach. Przed laty grała postać Zosi, koleżanki serialowej Marty i asystentki Artura. Aktorka nie kryje radości z powrotu na plan zdjęciowy. Zdradza również co nieco na temat wątku, który pojawi się w serialu. Czy Zosia uwiedzie Artura w czasie nieobecności Marty?

Teraz wracam na plan "Barw szczęścia" i bardzo się cieszę. Darzę ten serial wielkim sentymentem, bo przecież przez chwilę w nim grałam. (...) Dopiero wchodzę na plan. Po przeczytaniu scenariusza widzę, że mój wątek będzie się szybko rozwijał. Nie nazwałabym jednak tego uwodzeniem (śmiech). Były szef mojej bohaterki znalazł się w trudnej sytuacji i ona chce mu pomóc. Ale tylko tyle mogę zdradzić - powiedziała Joanna Moro w wywiadzie dla "Show".

