Gorące sceny w Przyjaciółkach! W czwartkowym odcinku Michał podaruje Patrycji odrobinę luksusu... Wyjazd do SPA? Nie! Przygotuje żonie zmysłową kąpiel przy blasku świec! Co jeszcze wydarzy się w czwartym odcinku serialu?

Anka wykrzykuje Pawłowi, że nie jest już „ciepłą żoneczką”, która czeka na swojego męża w kuchni. Co na to Paweł? Zabiera Ankę do ekskluzywnej restauracji! Patrycję i Michała odwiedza Edyta (Paulina Chapko), koleżanka Michała z Kopenhagi. Inga poznaje nową partnerkę byłego męża, Anitę (Sylwia Juszczak - Arnesen). Hania (Pola Figurska) jest nią zachwycona, a Inga nie ukrywa zazdrości. Przyjaciółki martwią się złym nastrojem Ingi i wyciągają ją na kręgle. Jasiek zabiera Zuzę na przejażdżkę poza Warszawę. Patrycja po powrocie z pracy zastaje w domu zamiast Michała, jego matkę... Chcąc ukoić nerwy żony, Michał przygotowuje zmysłową kąpiel.

Tymczasem właściciel muffiniarni podnosi czynsz o sto procent. Czy to koniec biznesu Ingi i Anki?

Czwarty odcinek siódmego sezonu "Przyjaciółek" w czwartek, o godzinie 21:05 w Polsacie.

