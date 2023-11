Joanna Kuberska, która wciela się w postać Julki w „M jak miłość”, pochwaliła się na Instagramie zdjęciem w bikini. Seksowna aktorka nie zauważyła, że na zdjęciu widać zbyt wiele. Gwiazda chciała pokazać, jak relaksuje się w wolnym czasie, ale jej uwadze umknął pewnie szczegół. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Joanna Kuberska zaliczyła wpadkę na Instagramie?

Gwiazda "M jak miłość" może pochwalić się doskonałą figurą i w bikini wygląda obłędnie. Aktorka chętnie dzieli się swoimi zdjęciami na Instagramie, gdzie relacjonuje, jak spędza wolny czas. Ostatnio pochwaliła się fotografią z rodzinnego Nowego Targu, na której pozuje w bikini. W opisie czytamy:

Chwilo trwaj. Łapię energię i słońce - napisała Joanna Kuberska.

Nie byłoby mowy o żadnej wpadce, gdyby nie fakt, że spod kostiumu widoczny był biust aktorki. Kuberska z pewnością nie zauważyła tego szczegółu. Oczywiście nic wielkiego się nie stało, ale to chyba pierwsza tego typu wpadka aktorki.

Jak potoczą się dalsze losy Julki w "M jak miłość"?

Julka mimo wielu trudnych doświadczeń, nadal jest zakochana w Pawle Zduńskim. Jednak ich związek nigdy do spokojnych nie należał. W kolejnym sezonie "M jak miłość" będzie podobnie. Ostatnio to Zduński był wielkim wsparciem dla dziewczyny i całej jej rodziny, a teraz to Julka będzie miała okazję pomóc ukochanemu!

Instagram

Joanna Kuberska na wakacjach

Instagram