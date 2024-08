W 2017 roku Hugh Jackman pożegnał się z prowadzoną przez wiele lat postacią Wolverine’a. Głośnym zakończeniem jego przygody z bohaterem Marvela był film „Logan”. Jackman stwierdził, że po ośmiu latach grania członka X-Men pokazanie jego mroczniejszej i brutalniejszej wersji było „idealnym zakończeniem” dla bohatera, którym był przez prawie 20 lat. Aż do 2022 roku, gdy zadzwonił Ryan Reynolds…

Reklama

Fani nie kryli zaskoczenia, gdy dowiedzieli się, że Jackman raz jeszcze wskoczy w strój superbohatera i zagra Logana w „Deadpool & Wolverine”. W dodatku ma pojawić się u boku Wade’a Wilsona – jednego ze swoich wrogów, którzy pojawili się w „X-Men Geneza: Wolverine” (była to jednak inna wersja Wade’a). Widzowie jednak byli nieco zmieszani, w końcu Logan zginął…

Fani zapamiętali wzruszające zakończenie „Logana”, w którym Wolverine załamany i pokonany, od zawsze próbujący zrozumieć siebie, rozdarty między byciem potworem a bohaterem, wreszcie odchodzi. Umiera heroiczną i brutalną śmiercią. Pod koniec życia trzyma za rękę swoją córkę Laurę (Dafne Keen).

Ryan Reynolds i Hugh Jackman zapewnili, że „Deadpool & Wolverine” uszanuje poprzednie filmy o Loganie i nie zamierza wymazać pamiętnej sceny śmierci z 2017 roku.

Jak Wolverine zginął w „Loganie”?

Zacznijmy od najważniejszego faktu, który dzieli widzów: Wolverine umiera w „Loganie”. I nie jest to żaden chwyt twórców, członek X-Men nie wraca po napisach. Jego śmierć jest ostateczna i nie ma odwrotu.

Zobacz także

W „Loganie” Wolverine odkrywa, że ma córkę o podobnych zdolnościach, która została stworzona przez Transigen przy użyciu jego DNA. Mutanci nie przychodzą na świat w naturalnych warunkach już od 25 lat. Starzejący się Logan niechętnie pomaga Laurze, zwłaszcza że jego zdolności regeneracyjne zaczynają zwalniać i słabnąć z wiekiem.

Jednak gdy życie Laury i innych dzieci mutantów, które były poddawane eksperymentom, jest zagrożone, interweniuje, aby je chronić, razem ze swoją córką.

Z tak wieloma ranami postrzałowymi osłabione zdolności regeneracyjne Logana nie mogą działać wystarczająco szybko, aby mu pomóc. Wydaje się, że byłby w stanie pokonać pozostałych strzelców, dopóki nie pojawia się kolejny wróg – klon Logana o nazwie X-24, który wcześniej zabił Charlesa Xaviera.

Laura zaciekle próbuje walczyć z klonem napędzanym super-serum, podczas gdy Logan zostaje postrzelony stalowym prętem w udo. Siła X-24 jest jednak zbyt duża dla dziewczyny, ale do walki włączają się dzieci mutantów. Jedno z nich przygniata wściekłego klona ciężarówką.

Przez chwilę wydaje się, że wygrali. Logan każde dzieciom uciekać, gdy X-24 wyrywa się spod ciężarówki. Obaj walczą, zanim klon przeciąga Logana i nabija go na konar przewalonego drzewa. X-24 atakuje go, dopóki nie pojawia się Laura. Dziewczyna strzela mu w głowę kulą z adamantium.

Laura próbuje uwolnić Logana, ale ten stracił już za dużo krwi. Jego organizm nie jest w stanie się samouleczyć. Spędza ostatnie chwile ze swoją córką. W ostatniej scenie filmu widzimy grób z kopcem kamieni ułożonych w kształt litery „X”. Nie mamy żadnych wątpliwości, że Logan nie żyje.

Jak Logan mógł powrócić w „Deadpool & Wolverine”?

Więc Wolverie jest w „Loganie” definitywnie martwy. Skoro jednak wraca w „Deadpool & Wolverine”, czy jest to ten sam wariant członka X-Men, którego znamy, czy może zupełnie inny?

Przypominamy, że w „Deadpool 2” Wade cofa się w czasie, aby uratować miłość swojego życia przed śmiertelnym postrzałem. Z tą technologią wydaje się możliwe, że mógłby cofnąć się w czasie do momentu przed wydarzeniami z „Logana”, kiedy Wolverine jeszcze żył, a „Deadpool & Wolverine” byłby osadzony w innym punkcie istniejącej linii czasu.

Jednak po ostatnim zwiastunie wydaje się bardziej prawdopodobne, że Wolverine, którego spotyka Deadpool, jest innym wariantem postaci z innej linii czasowej. W „Deadpool & Wolverine” Wade przechodzi do uniwersum Marvela, gdy TVA pojawia się w drzwiach jego domu.

Jak widzieliśmy w „Lokim”, TVA chroni świętą linię czasu, ale ma pełny dostęp do multiwersum, używając swoich TemPadów do podróżowania nie tylko w czasie, ale i między światami. Teraz, gdy Deadpool jest w uniwersum Marvela, otwiera się możliwość, że Wade również wejdzie do wieloświata.

To może oznaczać, że zamaskowany mściciel łączy siły z innym wariantem Logana z innej linii czasowej, co nie wpłynęłoby na wydarzenia z filmu z 2017 roku. Jednak może to całkowicie przepisać postać Wolverina, którą fani dobrze znają z serii „X-Men”.

Tak czy inaczej, Logan powraca w „Deadpool & Wolverine”. Czy będzie to postać, którą fani oglądali przez ostatnie dwie dekady, czy alternatywny wariant z komiksów, dowiemy się pewnie w kolejnych filmach Marvela.

Zobacz także: Wyjaśniamy zakończenie „Deadpool & Wolverine”. Kto dołączył do uniwersum Marvela?

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.