1 z 8

Pamiętacie serial "Przepis na życie"? W latach 2011-2013 roku święcił on triumfy w TVN, a teraz powtórki możemy oglądać na TVN Fabuła i TVN Siedem. Jedną z bardziej charakterystycznych ról grał tam Paweł Marczuk, który wcielił się w postać Grochola, chłopaka Mańki (Aleksandra Radwańska). I była to największa i najważniejsza rola w karierze. Co się stało z nim potem? Co robi teraz i jak wygląda? Sprawdziliśmy!

Zobacz: "Zbuntowany anioł" Pamiętacie uroczą Glorię i jej brwi? 40-latka jest teraz w ciąży! SEKSI ZDJĘCIA!

Zobaczcie, jak wygląda dziś serialowy Grochol!

Zobacz także: Jak dziś wyglądają bohaterowie filmów o Kevinie?! Niektórych nigdy byś nie poznał! ZDJĘCIA