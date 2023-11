Przypomnijmy, że główną bohaterką "Zbuntowanego Anioła" byla Milagros, która mieszkała w Buenos Aires. Dzieciństwo spędziła w sierocińcu - jej matka zmarła przy porodzie. Gdy Milagros skończyła 18 lat, to znalazła zatrudnienie w bogatej rtodzinie Di Carlo jako służąca. Z każdym odcinkiem emocje rosły, a sięgnęły zenitu, gdy wyszło na jaw, że Federico, głowa rodziny, jest ojcem Milagros!

- Przed laty był zakochany w Rosario, która była służącą w domu jego ojca. Niestety Federico musiał poślubić dziedziczkę fortuny – Luizę, zostawiając tym samym swoją miłość. O wszystkim wiedzieli tylko Federico i ojciec Manuel. Federico ma zamiar zostać deputowanym, i ze względu na to nie przyznaje się do swojej córki, gdyż jest zdania, że to mogłoby zniszczyć jego karierę polityczną. Opiekunką Milagros staje się matka Federica – Angelica. Poszukuje ona swojego wnuka, okazuje się, że ma nie wnuka a wnuczkę Milagros. Angelica bardzo przywiązuje się do dziewczyny. Milagros zakochuje się w Ivie, synie swojego pracodawcy, pojawia się więc wątek możliwego kazirodztwa w przypadku związku głównych bohaterów. Ostatecznie okazuje się jednak, że Ivo jest owocem romansu matki i nie jest biologicznym synem Federica. Zarówno Ivo, jak i Milagros szukają spełnienia w związkach z innymi, ale ostatecznie uczucie, które ich łączy okazuje się najsilniejsze i pokonuje wszelkie przeciwności - czytamy na Wikipedii.