Jacek Rozenek szybko wraca do zdrowia, po przebytym w maju udarze. Kiedy był w szpitalu czytał scenariusz nowych odcinków serialu „Barwy szczęścia”. Nagranie na początku czerwca opublikowała na Instagramie Adrianna Biedrzyńska. Już wtedy oczywiste stało się, że aktor nie zamierza robić przerwy w karierze i chce jak najszybciej wrócić do pracy. Teraz już wiadomo, kiedy Jacek Rozenek wróci na plan serialu TVP2!

Jacek Rozenek wraca do pracy!

W połowie maja w mediach pojawiła się informacja, że Jacek Rozenek jest w szpitalu. Szybko okazało się, że aktor przeszedł udar, a jego stan był naprawdę ciężki. Jak informował „Super Express” gwiazdor jeździł na wózku inwalidzkim i miał z problemy z mówieniem. Jednak doskonała opieka, ćwiczenia z fizjoterapeutami i logopedami przyniosły doskonałe rezultaty. Obecnie Jacek Rozenek jest już w świetnej formie, co potwierdzają jego ostatnie zdjęcia zrobione przez paparazzi podczas spaceru w Warszawie.

Teraz okazuje się, że aktor czuje się na tyle dobrze, że planuje powrót do pracy. Według magazynu „Świat Seriali” Jacek Rozenek ma wrócić na plan „Barwy Szczęścia” jeszcze latem. Co prawda zagra tylko kilka scen, a widzowie będą mogli zobaczyć je już jesienią w nowym sezonie serialu. Gwiazdor w serialu gra Artura Chowańskiego. Jego postać ma wyjechać z Ewunią do Warszawy, a tam spotka się z biologicznym ojcem dziecka. Widzowie serialu mają powody do radości, a scenarzyści z całą pewnością tak dostosują rolę Jacka Rozenka, aby mógł grać nie nadwyrężając swojego zdrowia.

Jacek Rozenek po udarze bardzo szybko wraca do zdrowia